Brennerbasistunnel: Durchschlag von Erkundungsstollen geglückt

Steinach am Brenner – Die Bauarbeiten des Brennerbasistunnel (BBT) schreiten voran. Am Montag ist der Durchschlag des Erkundungsstollens im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner geglückt. Von Norden Richtung Süden hatte sich die Tunnelbohrmaschine "Günther" durch insgesamt 16,7 Kilometer Gestein gebohrt. Richtung Norden musste die Röhre auf 1,7 Kilometer Länge mittels Sprengvortrieb ausgebrochen werden.