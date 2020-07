Bauarbeiten am Deutschen Eck: Zugverkehr an drei Tagen unterbrochen

Innsbruck, Bregenz – Anders als angekündigt verlaufen die Bauarbeiten der Deutschen Bahn am sogenannten „Deutschen Eck". Entgegen der ursprünglichen Planung kommt es am 25. Juli, am 1. sowie am 2. August zu einer kompletten Unterbrechung des Schienenverkehrs zwischen Salzburg und Kufstein.

Betroffen davon sind sämtliche Fernverkehrszüge der ÖBB zwischen Wien und Bregenz bzw. Zürich. Zwischen Kufstein bzw. Wörgl und Salzburg wird in diesem Zeitraum ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Zudem verkehren Direktbusse im SEV zwischen Innsbruck und Salzburg.

Mehrere Baustellenfenster auf Korridor Salzburg/Kufstein

Insgesamt gab bzw. gibt es diesen Sommer und Herbst seitens der Deutschen Bahn (DB) vier Baustellenfenster auf dem Korridor zwischen Salzburg und Kufstein, die sich ebenfalls auf die ÖBB-Fernverkehrszüge auswirken.

✅ 10. bis 16. Juli 2020 (abgeschlossen)

📅 24. bis 26. Juli 2020:

Fernverkehrszüge aus bzw. nach Zürich verkehren lt. Fahrplan über die Korridorstrecke.

Fernverkehrszüge aus bzw. nach Bregenz werden zwischen Wörgl und Salzburg im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

Am 25. Juli Unterbrechung des Schienenverkehrs zwischen Salzburg und Kufstein (Näheres siehe oben).

📅 31. Juli bis 03. August 2020

Fernverkehrszüge aus bzw. nach Zürich werden über Zell am See umgeleitet (hier muss mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 80 Minuten gerechnet werden).

Fernverkehrszüge aus bzw. nach Bregenz werden zwischen Wörgl und Salzburg im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

Am 1. und 2. August Unterbrechung des Schienenverkehrs zwischen Salzburg und Kufstein (Näheres siehe oben).

📅 13. bis 30. Oktober 2020: Für dieses Baustellenfenster der Deutschen Bahn sind die Maßnahmen noch in Ausarbeitung. Die ÖBB haben angekündigt, Fahrgäste zeitgerecht über die Auswirkungen zu informieren.

Bauarbeiten auch an der Weststrecke

Auch an der Weststrecke der ÖBB wird noch bis zum 4. September gearbeitet. Für Reisende aus Tirol bzw. Vorarlberg bedeutet das, dass die Züge in Richtung Wien in Vorarlberg und Tirol pünktlich laut Fahrplan abfahren, aufgrund der Bauarbeiten ist jedoch mit einer Fahrzeitverlängerung um bis zu 30 Minuten zu rechnen.

In der Gegenrichtung fahren die Züge in Wien um bis zu 30 Minuten früher ab, um ab Salzburg wieder planmäßig weiter in Richtung Westen zu verkehren.

Zur Wahrung von Terminen bzw. Anschlussverbindungen ersuchen die ÖBB die Reisenden, nach Möglichkeit auf frühere Verbindungen auszuweichen, da diese sonst nicht gewährleistet werden können. (TT.com)