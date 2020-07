Sommerarbeiten: Züge nach Wien brauchen länger, Baustellen am deutschen Eck

Innsbruck, Bregenz – Wegen Bauarbeiten wird für die Züge zwischen Budapest – Wien – Salzburg von 18. Juli bis 4. September ein Sonderfahrplan eingerichtet, so die ÖBB in einer Aussendung am Montag. Insbesondere im Bereich Neumarkt-Köstendorf in Salzburg wird es zu Umleitungen kommen. Für Reisende aus Tirol und Vorarlberg hat dies zur Folge, dass die Fernverkehrszüge um bis zu 30 Minuten später in Wien ankommen bzw. in Wien um bis zu 30 Minuten früher in Richtung Westen abfahren.