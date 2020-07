Hunderte Tote durch Schlankmacher-Pillen: Urteil im Frühjahr 2021 erwartet

Paris – Im Strafprozess um gefährliche Schlankmacher-Pillen in Frankreich soll einem Bericht zufolge im kommenden Frühjahr ein Urteil gefällt werden. Das Pariser Strafgericht werde am 29. März 2021 seine Entscheidung in einem der größten französischen Gesundheitsskandale bekanntgeben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag.