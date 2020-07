UN-Experte: Trump ließ Irans General Soleimani "rechtswidrig" töten

Genf, Washington – Die Vereinten Nationen verurteilen die Tötung des irakischen Generals Kassem Soleimani und neun weiteren Personen bei einen Drohnenangriff der USA im Jänner. "Major General Soleimani war für die iranische Militär-Strategie und Einsätze in Syrien und im Irak verantwortlich. Aber ohne das Bestehen einer tatsächlichen, unmittelbare Bedrohung ist das Vorgehen der USA rechtswidrig", schrieb Agnes Callamard, UN-Sonderberichterstatterin für willkürliche Exekutionen und Schnell-Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren am Montag in ihrem Bericht. Die Tat stelle einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.