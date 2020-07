Der Abstieg beendete das WSG-Projekt mit den routinierten Spielern

Wattens – Hätte Stefan Maierhofer, der 37-jährige „Major“, eine seiner beiden riesigen Kopfballchancen beim 0:0 gegen die Admira im Tor versenkt, hätte man der sportlichen Führung der WSG Tirol beim Klassenerhalt in der Bundesliga womöglich auf die Schultern geklopft. So ging die Kugel daneben und das Spiel, auch mit den „Alten“, ist aus.

„Wenn man so will, hat im Nachhinein ein Kopfball gefehlt. Mit dem Abstieg ist das Projekt mit den Routiniers beendet, obwohl sie uns verbessert haben. Vielleicht hätten wir sie schon früher gebraucht, aber da hätten sie nicht bei uns unterschrieben“, sinnierte WSG-Sportmanager Stefan Köck gestern Seite an Seite mit Cheftrainer Thommy Silberberger bei der Aufarbeitung der Saison.