Airbnb sieht sich von strengem Tiroler Landesgesetz nicht betroffen

Die Novelle des Landesgesetzes sieht vor, dass das Vermieten von Wohnungen über Online-Plattformen eine Bewilligung der Baubehörde – also des Bürgermeisters – braucht. "Homesharer, die ihr eigenes Zuhause oder eine Wohnung in dem Haus, in dem sie selbst wohnen, vermieten, trifft die Genehmigungspflicht nach unserem Verständnis nicht", erklärte Sarah Prill, Sprecherin des Unternehmens, dem Kurier.