Vier verschiedene Wölfe streiften im letzten halben Jahr durch Tirol

Am 24. Februar war in Fiss der Kadaver eines Rehs gefunden worden. Die Genotypisierung ergab, dass es von einem männlichen Wolf gerissen worden war. Dieser war bislang noch nicht in Österreich nachgewiesen worden. Knapp zwei Wochen später, am 6. März, wurde wieder ein totes Reh in Fiss gefunden. Hier war es eine Wölfin, die das Tier gerissen hatte. Deren DNA wurde auch nach den Schafrissen zwischen Mitte Mai und Anfang Juni in Serfaus nachgewiesen. Und auch im November 2019 konnten bereits genetische Spuren von ihr in Fiss gefunden werden. Es sei wahrscheinlich, dass sich diese Wölfin den Winter über in der Region aufgehalten hat, hieß es in der Aussendung.