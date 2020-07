Österreich sechstgrößter Schokoladeexporteur der EU

Gemeinsam mit Polen (230.000 Tonnen bzw. 10 Prozent) und Italien (180.000 Tonnen bzw. acht Prozent) sind die drei Länder laut Eurostat für drei Viertel des EU-Exports von Schokolade und Schokoladeriegeln verantwortlich. Zwei Drittel der gesamten exportierten Schokolade wurden in der EU selbst verspeist – so groß war laut Eurostat der Anteil an Ausfuhren, die in andere EU-Mitgliedsländer gingen.