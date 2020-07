Brüssel sagt EU tiefe Rezession voraus: Süden besonders betroffen

Brüssel – Die Coronakrise wird die Eurozone laut Prognose der EU noch tiefer in die Rezession stürzen als gedacht. Die EU-Kommission veranschlagt für 2020 ein Schrumpfen der Wirtschaft um 8,7 Prozent, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Vorhersage hervorgeht. Im Frühjahr hatte sie lediglich ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 7,7 Prozent auf dem Zettel.

Der Ausblick fällt nun auch deshalb düsterer aus, weil sich die Folgen des Lockdowns als gravierender erweisen als gedacht. Den Staaten an der Südflanke der Währungsunion brechen zudem wichtige Einnahmen aus dem Tourismus weg. Italien, Spanien und auch Frankreich werden laut EU-Prognose 2020 jeweils mehr als ein Zehntel ihrer Wirtschaftsleistung einbüßen.

Einbruch in Österreich höher als erwartet

Für Österreich hat die EU-Kommission in ihrer Sommerprognose die Erwartung für Österreich wegen der Folgen des Coronalockdowns weiter nach unten revidiert. Für 2020 rechnet die Brüsseler Behörde nun mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 7,1 Prozent, im Frühjahr war noch ein Einbruch von 5,5 Prozent erwartet worden. Für 2021 geht die EU von einem etwas stärkeren Wachstum von 5,6 Prozent aus. Im Frühjahr war für kommendes Jahr mit einem Plus von fünf Prozent gerechnet worden.

Kommissar Gentiloni geht davon aus, dass die Wirtschaft in seinem Heimatland Italien im dritten Quartal wieder Tritt fassen und dabei von Maßnahmen der Politik profitieren werde. Die Regierung in Rom hat ein umfassendes Reformpaket beschlossen, um die überbordende Bürokratie abzubauen und der von der Coronaviruskrise geschwächten Wirtschaft auf die Beine zu helfen.

Nach wochenlangen Verhandlungen einigte sich die Koalition aus Sozialdemokraten und 5 Sternen auf die von Ministerpräsident Giuseppe Conte so bezeichnete "Mutter aller Reformen". Details müssen noch ausgearbeitet werden. Der 174 Seiten umfassende Gesetzesentwurf reicht von öffentlichen Ausschreibungen über Digitalisierung bis hin zu Regeln für Kapitalerhöhungen und die strafrechtliche Verantwortung von Beamten.

Die von der Regierung ergriffenen Konjunkturmaßnahmen dürften sich laut EU-Kommission 2020 und 2021 positiv auf den Privatkonsum und die Investitionen auswirken, wenngleich noch nicht alle Details des 19-Milliarden-Pakets, etwa, was die Maßnahmen für das Budget heißen, bekannt seien.

Für Österreich deutet die Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) im zweiten Quartal darauf hin, dass der konjunkturelle Tiefpunkt für heuer bereits durchschritten wurde. Die erwartete Geschäftslage für die kommenden sechs Monate wird von Unternehmen aktuell wieder etwas besser als im ersten Quartal eingeschätzt. Die BIP-Prognose für 2020 bleibt aber unverändert.

"Wir haben die Talsohle durchschritten", sagte der IV-Generalsekretär Christoph Neumayr am Dienstag bei der Präsentation der vierteljährlichen Konjunkturumfrage. "Aber es wird ein schwieriger und lang anhaltender Anstieg zum Aufschwung."

Leistungspotenzial heben

Auf den Unternehmen laste nach wie vor sehr viel Unsicherheit und sie seien daher auch sehr vorsichtig beim Hochfahren ihrer Produktion, so IV-Ökonom Christian Helmenstein. Aus den negativen Werten der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) zur Auftragsentwicklung gehe hervor, dass sich die Unternehmen für die nächsten drei Monate darauf einstellen würden, nicht mit voller Kapazitätsauslastung zu arbeiten. Das wirke wiederum schlechter auf die Ertragslage.

Auch der Indikator für den Beschäftigungsstand bleibe trotz einer Verbesserung im negativen Bereich, was bedeute, dass die Betriebe ihren Personalstand weiter abbauen, sich der Trend aber verlangsamt habe. Auf der anderen Seite sei jedes 25-zigste aller befragten Unternehmen bereit, seine Beschäftigung auszubauen. "Man kann nicht genug untermauern, wie sehr der Fachkräftemangel unsere Wachstumschancen bisher schon gehemmt hat", so Helmenstein. Insbesondere durch Um- und Aufschulungen könnte man noch ein enormes Leistungspotenzial heben.

Debatten über "Belastungsideen verwunderlich und entbehrlich"

Aus der Umfrage ergibt sich für die IV, dass weitere staatliche Maßnahmen zur Konjunkturbelebung notwendig sind. So müsste die Kurzarbeit bis Ende des Jahres verlängert und auch neu gestaltet werden, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayr . Sinnvoll wäre ein neues Kurzarbeitsmodell dabei nicht nur kurzfristig, sondern für die nächsten ein bis zwei Jahre. Weiters begrüßt der IV-Generalsekretär die von der Regierung angekündigte Investitionsprämie. Die Maßnahme müsse nun aber auch rasch umgesetzt werden.

Zudem fordert die IV eine Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 Prozent, um die Investitionslaune der Unternehmen anzukurbeln. Aktuelle Debatten über "Belastungsideen" wie höhere oder neue Steuern oder eine Arbeitszeitverkürzung hält Neumayr dagegen für verwunderlich und entbehrlich. Dadurch würde sich der Faktor Arbeit eher verteuern, anstatt dass neue Arbeitsplätze geschaffen würden.

Wichtig sei außerdem, die Konsumneigung der Haushalte zu erhöhen. Es sei schon zwar viel getan worden, wie die rückwirkende Reduktion der Einkommensteuer, so Neumayr. Allerdings sei die Konsumlaune nach Meinung des IV-Generalsekretärs "weniger eine Frage des Geldes, sondern mehr eine Frage des Sentiments". Es gehe also auch darum, das Grundvertrauen der privaten Haushalte in die Wirtschaft und die Politik zu stärken. Die Sparquote der privaten Haushalte dürfte heuer von rund sieben auf 13 Prozent ansteigen. Das sei sein "eklatant hoher Wert".

Niederlande sieht "keine Dringlichkeit"

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni mahnte daher eine rasche politische Einigung auf den geplanten Wiederaufbaufonds an, der für "neue Zuversicht und Finanzmittel" in Krisenzeiten sorgen könne. Auf dem EU-Gipfel Mitte Juli steht ein Finanzpaket aus dem EU-Haushaltsrahmen für die nächsten sieben Jahre und dem von Deutschland und Frankreich vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds zur Debatte. Die EU-Kommission will 250 Milliarden Euro an Krediten anbieten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron schlagen zudem vor, den von der Viruskrise besonders betroffenen Staaten 500 Milliarden Euro als Zuschüsse zu zahlen.

Die deutsche Kanzlerin drängt auf eine rasche Einigung und warnte jüngst davor, dass die EU ansonsten Anfang 2021 "vor dem Nichts" stehen könnte. Die Regierung der Niederlande sieht allerdings keine Dringlichkeit, dass sich die EU bereits am 17. Juli auf den geplanten Wiederaufbaufonds einige. Gentiloni pocht hingegen wie Merkel auf eine rasche und enge Koordination auf EU-Ebene, damit Europa "stärker und geeint" aus der Krise hervorgehen könne.

Erholung in einzelnen Staaten "unvollständig und ungleichmäßig"

Als zusätzliches Argument für eine rasche Einigung dürfte die Prognose der Kommission dienen. Brüssel erwartet für 2021 eine schwächere Erholung: Statt der im Frühjahr prognostizierten Zunahme des BIP um 6,3 Prozent wird es laut Kommission wohl nur zu plus 6,1 Prozent reichen. Die konjunkturelle Erholung werde zwar im zweiten Halbjahr 2020 an Dynamik gewinnen. Doch werde sich diese "unvollständig und ungleichmäßig" in den einzelnen Staaten vollziehen.