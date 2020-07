Lenker übersah Stauende: Vier Autos am Wiltener Tunnel in Unfall verwickelt

Innsbruck – Vier Autos waren am Dienstag in einen Unfall auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck verwickelt. Kurz nach 9 Uhr hatte sich in Fahrtrichtung Westen an der Baustelle vor dem Wiltener Tunnel eine Kolonne gebildet, es kam zu einem Rückstau. Ein 67-Jähriger dürfte das Stauende übersehen haben.