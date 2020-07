Auftaktsieg von Gastgeber Thiem gegen Ruud in Kitzbühel

Kitzbühel – Dominic Thiem hat zum Auftakt des Tennis-Schauturniers „Thiem's 7" in Kitzbühel einen hart erkämpften Zweisatzerfolg gegen Casper Ruud gefeiert. Der topgesetzte Niederösterreicher bezwang den Norweger am Dienstag in 2:01 Stunden mit 7:5,7:6(4). Am Mittwoch trifft er in seinem zweiten Gruppenspiel auf den Russen Andrej Rublew, der zu Beginn den Deutschen Jan-Lennard Struff besiegte.