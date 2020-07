30-jähriger Radfahrer in Innsbruck schwer verletzt: Zeugen gesucht

Innsbruck – Ein 30-Jähriger hat sich Dienstagfrüh gegen 6.30 Uhr bei einem Fahrradunfall in Innsbruck schwer verletzt. Der Mann fuhr gerade auf dem Radweg auf der Hallerstraße in Richtung Osten, als plötzlich eine unbekannte Frau von rechts aus einem Durchgang lief. Der 30-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und stürzte dabei über den Lenker des Rades. Er kam am Boden zu liegen, berichtet die Polizei.