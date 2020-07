Ehefrau im Schlaf attackiert: 16 Jahre Haft für Mordversuch in Vorarlberg

Feldkirch – Wegen Mordversuchs an seiner Ehefrau ist ein 67 Jahre alter Pensionist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte die 58-Jährige im Juni vergangenen Jahres im Schlaf mit einem Messer attackiert und gewürgt. Er selbst erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Als die Polizeibeamten in der Tatnacht am Tatort in Lauterach (Bezirk Bregenz) eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau bei einer Nachbarin, den heute 67-jährigen Mann ebenfalls schwer verletzt in der Wohnung des Ehepaares auf dem Bett. Er hatte viel Blut verloren und überlebte nur knapp.