Streit eskalierte: 31-Jähriger schoss in Graz drei Menschen an

Graz – Der 31-Jährige, der am Dienstagabend im Grazer Stadtbezirk Jakomini im Zuge eines Streits mehrere Schüsse auf seinen Kontrahenten abgegeben hatte, schwieg sich bei den Befragungen laut Polizei zur Tat aus. Der Grund des Streits soll ein ausgesprochen nichtiger gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch der APA sagte.

Der 31-jährige Grazer war gegen 18.00 Uhr mit einem 24-Jährigen im Bereich eines Supermarktes in Streit geraten, als dieser vom jüngeren offenbar "angeblickt" worden war. Der Ältere zog ein Messer und bedrohte den Jüngeren, dieser und sein 20 Jahre alter Bekannter ergriffen daraufhin die Flucht. Wenig später kehrten die beiden wieder in den Bereich des Supermarktes zurück. Da tauchte auch der 31-Jährige wieder auf, diesmal mit einem Pkw.

Der Schütze flüchtete mit dem Pkw zur Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Nähe des Tatortes. Zeugen hatten sich das Kennzeichen gemerkt, so kam die Polizei rasch auf die Adresse. Als Polizisten anrückten, versuchte der Mann noch durch einen Hintereingang des Mehrparteienhauses zu flüchten, lief aber im Hof Beamten einer Sektorstreife in die Arme. Er leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. In der Wohnung wurde ein Klappmesser gefunden. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, müsse noch geklärt werden, hieß es.