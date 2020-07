20-Jährige prallte in Haiming gegen Betonmauer: Auto fing Feuer

Haiming – Mit einem Fahrzeugbrand endete am Dienstagabend ein Unfall in einer Unterführung in Haiming: Eine 20-jährige Einheimische war gegen 19.45 Uhr auf der Gemeindestraße von Imst in Richtung Haiming unterwegs, als sie in der Unterführung in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam.