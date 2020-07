Rücktritt von Unterwurzacher schockt das Tiroler Judo-Lager

Innsbruck – Der Medientermin im Judozentrum Innsbruck steht heute (11 Uhr) eigentlich unter dem Motto „Werfen am laufenden Band“. Neben einem Ausblick auf die weitere Saisonplanung mit dem neuen Ziel Olympia 2021 in Tokio wird jedoch ein anderes Thema vorherrschend sein: Wie Insiderkreise berichten, dürfte die Innsbruckerin Kathrin Unterwurzacher heute überraschend ihren Rücktritt bekannt geben. Die 28-jährige Tirolerin liegt als Nummer 14 der Weltrangliste (bis 63 kg)voll auf Kurs für ein Olympiaticket. Nach einer erneuten Knieverletzung im Winter scheint der Weg zurück an die Spitze aber unerreichbar.