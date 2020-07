Jude Law soll Captain Hook im neuen „Peter Pan"-Film spielen

Los Angeles – Der britische Schauspieler Jude Law (47, "Phantastische Tierwesen") soll einem Medienbericht zufolge Captain Hook in der neuen Realfilm-Adaption des Disney-Klassikers "Peter Pan" spielen. Das berichtet das US-Branchenblatt Variety. Der Streifen soll den Titel "Peter Pan and Wendy" tragen.

Ever Anderson, die 12-jährige Tochter von Milla Jovovich, wird die Rolle der Wendy spielen, wie bereits im März berichtet wurde. Der bisher erfolgreichste Film um den Buben, der nicht altern wollte und drei Kinder in die magische Welt des Nimmerlands entführte, war Disneys Animationsfilm von 1953. Viele andere Studios haben seitdem Adaptionen gedreht, darunter "Hook" (1991) von Steven Spielberg mit Robin Williams in der Hauptrolle oder "Pan" (2015) von Joe Wright. (APA/dpa)