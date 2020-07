Urteil: FlixBus haftet bei fehlender Kontrolle für Gepäckverlust

Wien – Reisen mit Fernbussen sind billig, dementsprechend mau ist aber auch der Service. Unter anderem stellt sich die Frage nach der Haftung, wenn ein Gepäckstück abhanden kommt. Das musste auch eine Konsumentin feststellen, die mit Flixbus von Wien nach Bratislava reiste. Der Bus hielt an mehreren Haltestellen und die Passagiere, die jeweils ausstiegen, entnahmen selbstständig ihr Gepäck. Die Konsumentin, die als Letztes ausstieg, fand nur noch einen Koffer vor, der nicht ihrer war. Ihr eigener Koffer tauchte nicht mehr auf. Es stellte sich die Frage: Wer bezahlt nun den Verlust des Gepäcks?

Das Ergebnis: In einem aktuellen Urteil bestätigte der Oberste Gerichtshof (OGH) eine grundsätzliche Haftung von FlixBus. Der Busfahrer hätte der nach Bratislava reisenden Kundin einen Gepäckschein ausstellen und das Gepäckstück gegen dessen Rückgabe direkt aushändigen müssen. Stattdessen hatten die Passagiere des Reisebusses ihre Gepäckstücke aus dem nur von außen zugänglichen Gepäckraum selbständig an sich nehmen müssen, was die Gefahr einer Verwechslung erhöht habe. Diese Vorgehensweise des Busfahrers wertete der OGH als grob fahrlässig.