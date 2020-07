17-Jähriger in Schwaz ausgeraubt: Zwei Verdächtige ausgeforscht

Schwaz – Vergangenen Samstag gegen 18.15 Uhr wurde ein 17-Jähriger in Schwaz von zwei Männern ausgeraubt. Während einer der Täter den Burschen packte und von hinten umklammerte, griff der Komplize in die Pullovertasche des Opfers. Er zog die Geldtasche heraus und entnahm einen dreistelligen Betrag. Das Geld gab er seinem Begleiter. Dann flüchtete das räuberische Duo in Richtung Busbahnhof.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf – mit Erfolg. Am Donnerstag wurden zwei 18-jährige Verdächtige festgenommen – einer in Innsbruck, einer in Hall. Während der eine sich nicht geständig zeigt, legte der andere ein Teilgeständnis ab. Beide sitzen nun in der Justizanstalt Innsbruck. (TT.com)