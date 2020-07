Sechs Bewerber für den Chefposten bei der WTO

Der Schritt erwischte viele der 164 WTO-Mitglieder weitgehend unvorbereitet. Sie müssen nun rechtzeitig einen Nachfolger aus einer vielfältigen Kandidatenliste finden. Auf dieser steht etwa der offiziell von der Afrikanischen Union (AU) vorgeschlagene Ägypter und frühere hochrangige WTO-Funktionär Hamid Mamdouh. Die AU hatte in der Eile insgesamt drei mögliche Kandidaten aus ihren Reihen genannt, doch bisher warf nur der 67-jährige Mamdouh seinen Hut tatsächlich in den Ring.

Nigeria schickte mit Ngozi Okonjo-Iweala eine eigene Kandidatin ins Rennen. Die Bewerbung der 66-Jährigen gewann nach Angaben aus Diplomatenkreisen in Afrika zuletzt an Unterstützung. Zwar wäre Okonjo-Iweala die erste Frau sowie die erste Afrikanerin an der WTO-Spitze, doch darauf will sie nach eigenen Worten im Auswahlprozess nicht setzen. "Ich hoffe, dass der Generaldirektor der WTO vor allem wegen seines Verdienstes gewählt wird. Wenn es sich dabei dann um eine Frau oder einen Afrikaner handelt, ist das auch gut", sagte Okonjo-Iweala.