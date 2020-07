EU-Gericht: Infineon muss in Kartellstreit weniger Strafe zahlen

Luxemburg – Das EU-Gericht hat die von der EU-Kommission verhängte Kartellbuße gegen den deutschen Chiphersteller Infineon, der in Österreich etwa in Villach in Kärnten stark engagiert ist, weitgehend bestätigt - aber um fast sechs Millionen Euro reduziert. Somit muss Infineon noch knapp 76,9 Millionen Euro Strafe zahlen, wie die Luxemburger Richter am Mittwoch entschieden.