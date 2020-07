Felsen stürzten in Klamm auf Wanderer: Zwei Tote, sieben Verletzte

Pernegg – In der Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Gemeinde Pernegg nördlich von Graz sind am Montag zu Mittag mehrere Menschen von Gesteinsbrocken während eines Felssturzes getroffen worden – zwei Menschen sind tot, sieben zum Teil schwer verletzt, wie die Bergrettung auf Anfrage sagte. Vier Hubschrauber standen zur Bergung im Einsatz, zwei des ÖAMTC, je einer der Polizei und des Bundesheeres.