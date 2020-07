UniCredit Leasing verkauft Fuhrparkmanagement an Arval

Wien – Die UniCredit Leasing Österreich verkauft ihr Fuhrparkmanagement an das weltweit tätige französische Unternehmen Arval. Gleichzeitig geht die Tochter der Bank Austria eine Vertriebskooperation für die Fuhrparkmanagement-Services mit der Firma ein, gab die Bank am Mittwoch bekannt.

Das Closing des Verkaufs sei für September 2020 geplant, "vorausgesetzt der üblichen kartellrechtlichen und sonstigen Genehmigungen", so die UniCredit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Unternehmen und hat per Ende Dezember 2019 weltweit 1,3 Millionen Fahrzeuge verleast. Avral ist in 30 Ländern vertreten und beschäftigt über 7000 Mitarbeiter.

Die Akquisition der UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement GmbH und ihrer Flotte von 6000 Fahrzeugen (davon 600 im Rahmen von Flottenmanagementverträgen) werde die Position von Arval in Österreich erheblich stärken und das Unternehmen mit einer geleasten Flotte von insgesamt 13.000 Fahrzeugen zu einem der drei größten Full-Service-Leasing-Anbietern auf dem Markt machen, so Arbval in eine Aussendung. (APA, TT.com)