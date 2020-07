19-Jähriger in Weer von Hausdach auf Klein-Lkw gestürzt und schwer verletzt

Weer – Bei einem Arbeitsunfall in Weer wurde am Mittwochnachmittag ein 19-Jähriger schwer verletzt. Der Arbeiter trat im Zuge von Abrissarbeiten auf einem Hausdach auf eine Vordachschalung und brach durch diese durch. Der Österreicher stürzte aus einer Höhe von acht bis zehn Metern in die Tiefe. Er konnte sich an Blumenkästen im ersten und zweiten Stock kurz festhalten und seinen Sturz so etwas abbremsen. Schlussendlich landete er auf dem Dach eines geparkten Klein-Lkw und blieb dort schwer verletzt liegen.