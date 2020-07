„Ich stand unter der Dusche": Kanye West bekräftigt Präsidentschaftspläne

Los Angeles – Rapper Kanye West hat in einem Interview zum ersten Mal über seine – per Tweet – angekündigte Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten gesprochen. Sein Slogan werde „YES!" lauten, sagte er dem Magazin Forbes , seine mögliche Vizepräsidentin sei Michelle Tidball, eine umstrittene Predigerin, und seine Partei nenne er die „Birthday Party – wenn wir gewinnen ist das ein Geburtstag für jeden."

West hatte seine Absicht zur Kandidatur am Samstag, dem Unabhängigkeitstag der USA, auf Twitter kundgetan. Er bekräftigte in dem Interview zwar erneut, dass die Kandidatur ernst gemeint sei – es ist aber weiter unklar, ob er die nötigen Dokumente eingereicht hat. In mehreren US-Bundesstaaten sind bereits die Fristen verstrichen, um auf die Stimmzettel gedruckt zu werden. West bliebe dann nur, dass Wähler seinen Namen in ein Freifeld eintragen. Seit seiner Ankündigung rätseln US-Politikexperten, ob sich eine tatsächliche Kandidatur auf Donald Trump und seinen Herausforderer Joe Biden auswirken würde.