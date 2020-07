Jeder vierte Akademiker findet laut Studie nicht gleich adäquaten Job

Wien – In Österreich findet im Jahr nach dem Abschluss ein Viertel der Absolventen von Masterstudien keinen adäquaten Arbeitsplatz. Fünf Jahre nach Abschluss arbeiten immer noch 20 Prozent in einem Job, der nicht ihrer Qualifikation entspricht, eventuell zusätzlich in einem anderen Fachbereich, einige sind auch arbeitslos, zeigt die EU-Studie Eurograduate Pilot Survey unter Akademikern in acht Ländern.