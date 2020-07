Starke Anti-Rassimus-Gesten vor Beginn des MLS-Turniers in Disney World

USA/Orlando (Florida) - Mit einem deutlichen Zeichen gegen Rassismus ist die Major League Soccer (MLS) in ihr Turnier nach der Corona-Pause gestartet. Vor dem 1:2 des David-Beckham-Clubs Inter Miami gegen Orlando City SC um den Siegtorschützen Nani gingen die Fußballer am Mittwochabend (Ortszeit) gleich zweimal auf ein Knie und zeigten damit die gleiche Geste wie Football-Quarterback Colin Kaepernick vor vier Jahren.

Damals hat der afroamerikanische NFL-Profi erstmals bei einem Spiel gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus protestiert und diente damit als Vorbild für viele andere Sportler weltweit. "Das haben wir alles selbst organisiert", sagte Justin Morrow vom Toronto FC dem TV-Sender ESPN. Der Verteidiger steht der Vereinigung Black Players for Change (Schwarze Spieler für Wandel) vor.

Zuerst gab es eine gemeinsame Aktion der Teams mit schwarzen Fußballern der anderen Mannschaften, die minutenlang alle ihre rechte Faust in einem schwarzen Handschuh in die Luft streckten wie einst Tommie Smith und John Carlos bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko. Unmittelbar vor dem Anpfiff gingen dann die Spieler von Miami, Orlando und die Schiedsrichter erneut auf ein Knie. Auf TV-Bildern waren keine Spieler zu sehen, die stehen blieben.

Die MLS-Mannschaften wohnen und spielen - wie auch bald die Basketball-Teams der NBA - aktuell unter strengen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus auf dem Gelände des ESPN Wild World of Sports im Vergnügungspark Disney World in Orlando/Florida. Nach dem Wettbewerb mit dem Finale am 11. August soll die nach zwei Runden unterbrochene reguläre MLS-Saison fortgesetzt werden, ehe die Play-offs folgen. Sportlicher Anreiz des Florida-Turniers: Die Punkte aus den Gruppenspielen zählen für die reguläre Saison, der Sieger erhält zudem ein Ticket für die CONCACAF-Champions-League.

Schon vor dem Start in den Wettkampf musste der FC Dallas wegen zahlreicher Coronavirusfälle im Team auf die Teilnahme verzichten. Weil inzwischen auch bei Nashville SC mindestens neun Profis mit Covid-19 infiziert sind, wurde die eigentlich ebenfalls für den Mittwochabend geplante Partie gegen Chicago Fire abgesagt. "Wenn wir der Meinung sind, dass Nashville nicht am Turnier teilnehmen kann, dann treffen wir diese Entscheidung in der Nacht", sagte MLS-Boss Don Garber in der Halbzeit.

Zuschauer sind bei den Spielen nicht erlaubt. Die Partien werden auch nicht in normalen Stadien ausgetragen. Das Feld der Partie Orlando gegen Miami erinnerte an ein Trainingsfeld, war umrahmt von Werbebanden und großen blauen Planen, auf die in einigen Einstellungen der TV-Übertragung digital Werbung gespielt wurde. Auch im Mittelkreis war in vielen Einstellungen groß das eingeblendete Logo eines Sponsors zu sehen.