Sonnenauf- und -untergänge, beeindruckende Bergpanoramen, kristallklare Seen oder atemberaubende Landschaften: Wir suchen die besten Leserfotos und Schnappschüsse von euren sommerlichen "Lieblingsplatzln" in Tirol. Einfach Fotos in der Galerie (grüner Button rechts oben) oder via leserfotos.tt.com selbst hochladen.