Heerespläne: Opposition entzieht Verteidigungsministerin Tanner Vertrauen

Wien – Robert Laimer (SPÖ), Reinhard Bösch (FPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) finden Gefallen an gemeinsamen Auftritten. Vor zwei Wochen traten die Wehrsprecher der Oppositionsparteien gemeinsam vor die Medien, um eine Erklärung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Nationalrat zu fordern. Gestern legten sie nach und präsentierten einen gemeinsamen Misstrauensantrag gegen die Ministerin.

Gemeinsam haben die drei Wehrsprecher auch eine Petition mit dem Titel „Rettet das Bundesheer“ eingebracht. Sie fordern, dass der Nationalrat in die Reform des Heeres eingebunden werden muss. Bis gestern hatte das Anliegen auf der Webseite des Parlaments rund 7500 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Die Opposition wirft Tanner schwere Fehler bei ihren Reformplänen für das Bundesheer vor. Tanner orientiert sich dabei „auf Punkt und Beistrich“ am Regierungsprogramm, sagt sie. Dies bedeutet auch, dass die klassische Landesverteidigung in den Hintergrund rückt. Diesen Aspekt hat ihr Stabschef bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten aber zu sehr in den Vordergrund gerückt.