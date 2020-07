„Zick-Zack-Kurs": Opposition bringt Misstrauensantrag gegen Tanner ein

Wien – SPÖ, FPÖ und NEOS bringen am Donnerstag im Plenum gemeinsam einen Misstrauensantrag gegen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ein. „Das Maß ist voll", lautete die Begründung der drei oppositionellen Wehrsprecher. Tanner gefährde mir ihrem „Zick-Zack-Kurs" in Sachen Landesverteidigung und Luftraumüberwachung die Sicherheit und das Ansehen der Republik.

Vorab hatte Tanner angekündigt, sich der Kritik stellen zu wollen. „Es ist Aufgabe der Opposition, sich kritisch mit der Regierung und den Ministern zu beschäftigen", sagte sie am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dass sie seit Woche ständig unter Beschuss steht, kommentierte Tanner mit den Worten: „Der Kritiker ist ein Mann, der alles weiß, aber nicht alles kann."

Es sei nicht der erste „Schulterschluss" der drei Oppositionsparteien in dieser essenziellen Frage, betonte FPÖ-Mandatar Reinhard Bösch. Der Freiheitliche Wehrsprecher kritisierte den Vorschlag Tanners für eine parlamentarische Enquete: „Wir brauchen keine, wir wissen um die Notwendigkeit der Luftraumüberwachung." Statt einer Debatte brauche es jetzt eine Entscheidung. Bösch appelliert zudem an Oberbefehlshaber und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, seine Stimme in dieser Frage zu erheben. „Ich höre aber nur dröhnendes Schweigen aus der Hofburg." Am Ende werde ein „Trümmerhaufen" der Sicherheitspolitik übrig bleiben.