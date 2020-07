Mallorca plant Ausweitung der Maskenpflicht: Regel wohl ab dem Wochenende

Palma – Die Balearen-Regierung verschärft die Corona-Regeln und weitet die Maskenpflicht auf den gesamten öffentlichen Raum aus. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, soll die neue Regel vermutlich am kommenden Wochenende in Kraft treten. Die Regierung argumentiert wohl damit, dass viele Menschen sich nicht mehr an den Sicherheitsabstand halten, die Masken sollen demnach das Infektionsrisiko gering halten. Damit müssen auch Fußgänger auf der Straßen Mund und Nase bedecken.