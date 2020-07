1,6 Kilo Opium und Ecstasy von Wien nach Tirol geschmuggelt: Drogenkurier gefasst

Imst – Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Imst und des Landeskriminalamts Wien ist den Beamten am Donnerstag ein 34-jähriger Iraner ins Netz gegangen. Der Mann steht im Verdacht, rund eineinhalb Kilogramm Opium und 100 Ecstasy-Tabletten in Wien erworben und nach Tirol geschmuggelt zu haben. Hier soll er die Drogen an zwei Iraner im Alter von 29 und 40 Jahren verkauft haben.