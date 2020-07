Grundsteinlegung für ein neues Uni-Gebäude in Innsbruck und die Zukunft

Innsbruck – Mit bis zu zehn Geschoßen an seiner höchsten Stelle wird jenes Gebäude in den Himmel ragen, für das gestern am Innsbrucker Innrain feierlich der Grundstein gelegt wurde. Westlich des Hauptgebäudes der Leopold-Franzens-Universität entsteht in den kommenden zwei Jahren am Standort der „Alten Chemie“ ein neues Bauwerk für Lehre, Forschung und Verwaltung, in dem bei einer Nutzfläche von rund 13.000 m² unter anderem zwei Hörsäle für 600 und 200 Personen Platz finden werden. Aber auch eine Bibliothek, Kinderbetreuung und weitere Verwaltungseinheiten werden dort realisiert.