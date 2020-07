Feuer im Schlafzimmer: Frau konnte sich in Kufstein in Sicherheit bringen

Kufstein – Einen Schutzengel hatte Donnerstagmittag eine Frau in Kufstein: Die 42-Jährige schlief, als in ihrem Schlafzimmer ein Feuer ausbrach. Vom Rauch wurde sie geweckt. Sie konnte sich aus der Wohnung in Sicherheit bringen. Die Frau setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr Kufstein hatte den Brand rasch gelöscht.