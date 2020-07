Zusammenstoß in Radfeld: Zwei Pkw-Lenker und Kind (7) verletzt

Radfeld – Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Donnerstag in Radfeld. Eine 29-jährige Frau fuhr gegen 17.35 Uhr in Begleitung ihrer siebenjährigen Tochter mit dem Auto auf der Tiroler Straße Richtung Innsbruck. Als ein 50-jähriger Autolenker von der Dorfstraße in die Tiroler Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.