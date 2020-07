Mit Sáfár kommt ein alter Bekannter zum Gastspiel ins Tivoli

Innsbruck – Bereits am Donnerstag trafen die Young Violets in Tirol ein, die Mannschaft von Harald Suchard nimmt das Match am Tivoli (Freitag, 18.30 Uhr/laola1.at) keineswegs auf die leichte Schulter: „Wir treffen auf einen Verein, der im Hinblick auf die kommende Saison sicher Ambitionen hat, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Wir können am Freitag wieder sehen, wie wir im direkten Vergleich mit so einem Team stehen.“