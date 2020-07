Urlaub mit Herz im Kaiserstädtchen Bad Ischl

Über einen Verbindungsgang gelangt der Royal-Gast in die Salzkammergut-Therme mit Saunawelt sowie in das Wellness- und Gesundheitszentrum des Resorts. Zahlreiche Anwendungen und die Angebote des Gesundheitszentrums Physikarium, wo die heilende Kraft von Salz und Sole zur Linderung von vielerlei Beschwerden eingesetzt wird, runden das umfangreiche Angebot des Resorts ab. Der Eintritt in SkyLounge, Therme und Sauna ist am An- und Abreisetag inkludiert.