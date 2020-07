Top-Transfer: FC Wacker verpflichtet Stürmerstar Ronivaldo von Lustenau

Innsbruck – Der FC Wacker Innsbruck bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Lustenau-Stürmerstar Ronivaldo, der Topscorer der 2. Liga der vergangenen Jahre (75 Spiele/59 Tore), heuert am Tivoli an. Das bestätigten die Austria-Verantwortlichen am Donnerstag im Rahmen eines Fanabends der Vorarlberger. Der 31-Jährige wechselt ablösefrei nach Innsbruck.