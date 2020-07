Klare Botschaft: Riesiger „Black Lives Matter“-Schriftzug vor Trump-Tower gemalt

New York – Klare Ansage an US-Präsident Donald Trump: Die Stadt New York hat in Großbuchstaben das Anti-Rassismus-Motto „Black Lives Matter" auf die Straße vor dem Trump-Tower in Manhattan gemalt. Bürgermeister Bill de Blasio persönlich legte Hand an, als der Slogan – auf Deutsch: Das Leben von Schwarzen zählt – in gelber Farbe auf die Fifth Avenue vor dem Hochhaus des Immobilienmilliardärs geschrieben wurde.