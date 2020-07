Rennradfahrer kollidierte in Hall mit Pkw: 38-Jähriger verletzt

Hall in Tirol – Verletzungen unbestimmten Grades trug ein 38-jähriger Rennradfahrer bei einem Unfall am Freitagmorgen in Hall davon. Der Einheimische war gegen 6.30 Uhr auf dem Essbacherweg zwischen Thaur und Hall von Osten kommend unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw auf diesem Weg in entgegengesetzter Richtung. Der Autofahrer wollte laut Polizei nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam.

Der Rennradfahrer wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw und anschließend zum Fahrbahnrand geschleudert. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Rennrad entstand Totalschaden, am Pkw ein Schaden in unbekannter Höhe. (TT.com)