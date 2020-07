Viele Insolvenzen aufgeschoben: Konkurswelle als Corona-Spätfolge?

"Wenn man auf das Jahr 2009 zurückschaut, wo der Höhepunkt der Finanzkrise war, hatten wir ein Plus von zehn Prozent bei den Firmeninsolvenzen. Ich glaube, dass diese zehn Prozent die untere Kante sein wird, wenn es um die Frage geht, mit wie vielen Insolvenzen wir zu rechnen haben", sagte Weinhofer am Freitagfrüh im ORF-Morgenjournal.

Der Schuldnerberater Clemens Mitterlehner befürchtet, dass eine Insolvenzwelle in der großen Menge nicht zu verhindern sein wird, weil die Schulden ja leider schon gemacht seien. Umso wichtiger sei es, Überschuldungssituationen möglichst rasch wieder zu beseitigen, also die Schulden so schnell wie möglich abzubauen.

Arbeitslosigkeit und die Einkommensverminderung seien auch in normalen Jahren in der Schuldnerberatung ein großes Problem, so Mitterlehner im ORF-Radio. Fällt das Einkommen weg, werden die Schulden zu einem übermächtigen Problem. Gerade Kontoüberziehungen und Konsumkredite seien Einstiegsdrogen in die Überschuldung, sagte der Schuldnerberater. Konsumkredite richteten sich vor allem an finanzschwache Personen, die eben nicht aus Erspartem konsumieren können. (APA)