Segway vor dem Aus: Von der Stehroller-Revolution zum Superflop

Bedford – Der Hype um das neue Produkt war groß: Der Segway sollte den Personentransport revolutionieren und die Stadt der Zukunft prägen. Er werde Autos so überflüssig machen, wie diese einst die Pferdekutschen, meinte Erfinder Dean Kamen. Doch die Hoffnung wurde nie erfüllt – im Gegenteil. Am 15. Juli beendet der chinesische Mutterkonzern Segway-Ninebot die Produktion des Segway Personal Transporters.

Dass es einmal so kommen würde, hätte sich Segway-Gründer Kamen bei der Präsentation seiner Weltneuheit im Dezember 2001 in New York wohl nicht träumen lassen. Der US-Erfinder hatte damals bereits etliche andere spektakuläre Innovationen auf seinem Konto – etwa ein Dialyse-Gerät im Aktentaschenformat, eine tragbare Insulin-Pumpe und einen Rollstuhl, der Treppen hinauf und herunter klettern kann. Über ein Jahr lang fachte er die Spannung auf sein neuestes Projekt an. Es wurde spekuliert, was das Zeug hält – vom wasserstoffbetriebenen Luftkissenboot bis hin zur Supertoilette: nichts schien unmöglich.