Film der Tiroler "Kinderhilfe Uganda": Das Glück zur Schule zu gehen

Innsbruck – Am Freitag ist Zeugnistag. Dieses Schuljahr war nicht so wie die anderen zuvor. Wegen Corona mussten die Kinder zwei Monate lang zuhause lernen. Und viele, die in anderen Jahren vielleicht von der Schule genervt waren, freuten sich nun als es Mitte Mai hieß, dass sie wieder in die Klassen dürfen – allerdings in getrennten Gruppen. Ein Film, den der Tiroler Bernhard Freinademetz für den gemeinnützigen Tiroler Verein "Kinderhilfe Uganda" gedreht hat, zeigt, was für ein großes Glück es ist, in die Schule gehen zu dürfen. Kinder tanzen vor einer Tafel, weil der Schulbesuch Zukunft bedeutet.