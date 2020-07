Ötztalstraße voraussichtlich ab 20. Juli wieder vollständig befahrbar

Landeshauptmann Günther Platter zeigt sich über die bevorstehende Öffnung erleichtert. „Die vergangenen Wochen waren für die Bevölkerung im betroffenen Gebiet eine besonders herausfordernde Zeit. Trotzdem war die Sperre der Straße zwischen Zwieselstein und Untergurgl alternativlos, denn die Sicherheit war auf diesem Abschnitt nicht gewährleistet", so Platter in einer Landesaussendung am Freitagnachmittag. Seit einer Mure samt Steinschlag am 28. Mai auf die Leckgalerie ist dieser Straßenabschnitt nicht befahrbar.