33,2 Grad in Innsbruck: Der heißeste Tag des Jahres endet mit Wolkenbruch

Innsbruck – 33,2 Grad in Innsbruck, 32 Grad in Landeck, 31,8 Grad in Jenbach, 31,5 Grad in Kufstein: Am Freitag um 15 Uhr war es in Tirol heiß, wie die Daten von UBIMET zeigen. Noch wärmer war es im Osten Österreichs. An der Spitze lagen die Wetterstationen Wien – Innere Stadt mit 35,5 Grad und Langenlois mit 35,4 Grad. In allen Bundesländern wurde ein Hitzetag (Maximaltemperatur über 30°C) erreicht. Es war der bislang heißeste Tag des Jahres.