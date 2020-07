Motorradlenkerin (56) auf der Großglocknerstraße schwer verunfallt

Iselsberg – Gegen 14 Uhr ereignete sich am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Großglocknerstraße im Gemeindegebiet von Iselsberg. Eine 56-jährige Österreicherin wollte sich nach einer Verkehrskontrolle durch die Polizei wieder auf der Straße einordnen, als sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor.

Durch den Anprall wurde die 56-Jährige von ihrem Motorrad in den angrenzenden Böschungsbereich geschleudert. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik Klagenfurt geflogen. Die Autolenkerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)