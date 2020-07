Mutter und Tochter bei Unfall in Hainzenberg aus dem Auto geschleudert

Hainzenberg – Bei einem schweren Unfall wurden am Freitagabend eine 31-jährige Tirolerin und ihre fünfjährige Tochter verletzt, auch der Ehemann, der den Unfall mitangesehen hatte, erlitt Verletzungen. Zwei weitere Töchter im Alter von sieben und acht Jahren hatten zuvor noch rechtzeitig aus dem Auto springen können.

Die 31-Jährige war gegen 20 Uhr mit den Kindern auf einem privaten Almweg am Gerlosstein in der Gemeinde Hainzenberg unterwegs. Sie wollten wegen der Regenfälle den Vater, der an Almzäunen gearbeitet hatte, abholen. Als der Ehemann fertig war, wechselte die Frau mit ihren Kindern auf den Rücksitz, damit der 39-Jährige einsteigen und losfahren konnte.