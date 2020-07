Einkaufstour beim FC Wacker Innsbruck: Auf Ronivaldo folgt Viteritti

Innsbruck – Unerwartet kam das Interesse des FC Wacker an Lustenau-Torjäger Ronivaldo nicht, die Entscheidung war weitreichend. Der 31-jährige Brasilianer entschied sich mit der gestern veröffentlichten Verpflichtung gegen Angebote aus der ersten Liga und dem Ausland, am Tivoli darf man sich auf eine wahre Treffergarantie einstellen: Alle 98 Minuten jubelte der 1,73 m große Wirbelwind heuer, vor einigen Wochen schoss er die Vorarlberger mit einem Elfertor gegen die Tiroler ins ÖFB-Cup-Finale.

TT-Informationen zufolge schießt der Deutsche heuer zu veranschlagten vier Millionen Euro Budget weitere 2,4 Millionen zu, was in der anstehenden Saison 2020/21 ein üppiges Zweitliga-Budget von 6,4 Mio. Euro ergibt. Allein für die Kampfmannschaft dürfen die Verantwortlichen mit 2,1 Mio. Euro kalkulieren. Und dem nicht genug:

Am Tivoli könnten zur Freude der Wacker-Anhänger mit Saison­start (11.–13. September) neue Zeiten anbrechen. Spieler wie Ronivaldo sind zu teuer, um lediglich vorne mitzuspielen – heuer gelang das mit einem Fohlenteam. In der Transferzeit (bis 5. Oktober) wird noch einiges passieren.

Dazu passt auch die Personalie Fabian Koch, mit Austria Wien in der Champions League und in der Folge bei Sturm Graz bzw. dem Bundesliga-Absteiger WSG Swarovski Tirol engagiert. Der 31-jährige Natterer gehörte dem FC Wacker Innsbruck bereits bis 2011 an, bevor er nach Favoriten wechselte. Nun soll er ins Tivoli heimkehren. Am Samstag wurde zudem der offensive Mittelfeldspieler Fabio Viteritti (zuletzt Zwickau) als Neuzugang präsentiert.