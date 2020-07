Jugendlicher in Australien bei Hai-Attacke getötet

Sydney – Bei einem erneuten Hai-Angriff vor Australien ist ein 15-Jähriger (Anm.: in einer ersten Mitteilungen war von 17 Jahren die Rede) beim Surfen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, war der Teenager am Nachmittag (Ortszeit) in der Nähe des Wooli-Strands, rund 600 Kilometer nördlich von Sydney, gerade mit einem Surfbrett im Meer unterwegs, als ihn plötzlich ein Hai angriff. Mehrere Surfer kamen ihm zu Hilfe und zogen den blutenden Jugendlichen an den Strand.